



4-й Иерусалимский Фестиваль Лирической Оперы пройдет с 2 по 25 июля 2023 года

«Альчина», «Кармен», концертная программа, мастер-классы, солисты из Европы. Что еще должно быть на музыкальном фестивале? Полное раскрепощение духа - и оно будет!



Всегда интересно наблюдать, как из чьей-то частной инициативы вырастает традиция, как кто-то что задумал – и вот: получилось и понеслось.



Иерусалимский Фестиваль Лирической Оперы был впервые проведен в 2019 году, благодаря усилиям музыкального руководителя Фестиваля Лирической оперы в Иерусалиме, пианистки, много выступающий как в Израиле, так и за его пределами, преподавателя Высшей Академии музыки Еврейского университета, музыковеда-исследовательницы итальянской оперы д-ра Софьи Мазар, и за четыре года стал заметным событием в области классической музыки в Израиле.



Цель Фестиваля - прежде всего, опера. Оперные постановки, оперная музыка и вместе с тем поощрение культурного диалога и продвижение классической музыки и оперного искусства, как универсального языка. Фестиваль Лирической Оперы в Иерусалиме стал, начиная с 2019 года, флагманским событием, призванным представить Иерусалим как место для новых и уникальных сценических и музыкальных переживаний. Особые постановки известных и популярных произведений мирового оперного репертуара составляют ядро ​​фестивальной программы. В оперном жанре заключены большие возможности для достижения этой цели, ведь опера - самое массовое по арсеналу средств музыкальное искусство. Изначально целью фестиваля было знакомство широкой аудитории с талантливыми певцами, дирижёрами и режиссёрами, работы которых можно часто видеть в Европейских Оперных Театрах, и, к сожалению, не часто в Израиле. Также одной из целей было открытие новых молодых талантов, так как в последнее время заявить о себе молодому исполнителю бывает сложно. Так что Фестиваль еще и демонстрирует иностранным гостям - именитым певцам, дирижёрам, директорам оперных театров - то, что в Израиле есть тонкая и понимающая публика и прекрасные исполнители.



В этом году, со 2 по 25 июля, в Иерусалиме и в Тель-Авиве будет представлена обширная музыкальная программа - от сочинений Вивальди и Генделя до произведений Бизе, Бартока и Рахманинова. Фестиваль Лирической Оперы в Иерусалиме привлекает к сотрудничеству ведущие оркестры Израиля, дирижёров, режиссеров и солистов известных музыкальных театров Европы, среди которых Джулио Боскетти, Алин Стойка, Михаль Партика, Паоло Спадаро, Марта Маталон, Денис Седов и многие другие. Оперные поставки будут показаны в сопровождении Иерусалимского Симфонического Оркестра. И еще, что немаловажно: в этом году Фестиваль снова посвящен искусству сюрреализма, которое как нельзя точно отражают слова одного из основателей сюрреализма Анри Бретона, представлявшему сюрреализм как «полное раскрепощение духа». Фраза Бретона «Красота должна быть подобна судороге, иначе ей не выжить» отражает концепцию фестиваля. Роль произвольного в искусстве, так присущего сюрреализму, проникло во множество аспектов современного артистизма, театра, музыки и художественного быта. В свете нынешней ситуации глобальных изменений, пандемий и военных конфликтов, идеи нео-сюрреализма с его уникальным миром иллюзий, фантастических снов и призрачных миров мечтаний вновь стала не только актуальной, но и желанной и отражена в программе фестиваля: как в крупных оперных постановках, так и в концертных проектах.



Фестиваль Лирической Оперы в Иерусалиме – член международной организации Opera Europa, организации профессиональных оперных трупп и оперных фестивалей в Европе. Организация включает в себя 204 компании из 43 стран, среди которых Лондонская Королевская Опера, Театр Ла Скала, Зальцбургский Фестиваль и другие.



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



В этом году в рамках фестиваля будут представлены 7 крупных мероприятий, а также семинары, открытые мастер-классы и международный оперный конкурс 4 и 5 июля (условия конкурса изложены вот здесь - https://studio.lyric-opera.org/).

3, 6, 9 и 11 июля - открытые мастер-классы; 8 июля – Гала-Концерт; 12 июля – концерт, посвященный Марии Каллас в новом зале Opera Hall Музыкальной Академии (СВОБОДНЫЙ ВХОД); 16 июля – концерт из произведений Мориса Равеля в зале Opera Hall (СВОБОДНЫЙ ВХОД).





Гала-Концерт - 8 июля, суббота, Иерусалим, «Театрон Иерушалим», 21:00

Гала-Концерт - созвездие ярких имен, артистов ведущих европейских оперных театров. Иерусалимский Симфонический Оркестр под руководством маэстро Марка Нимана в праздничном Гала-Концерте по случаю открытия Фестиваля.

Дирижер - Марк Ниман (музыкальный директор театра Бремерхавен)

Джулио Боскетти - баритон (Франкфуртская Опера, Берлинская филармония, Гамбургская Опера, Фестиваль Tiroler Festspiele в Австрии)

Денис Седов – бас (Метрополитен-Опера, Ла Скала, Гранд Опера, Ковент-Гарден и многие оперные театры мира)

Марта Маталон - меццо-сопрано (Литовская Национальная Опера)

Ривка Фальк – сопрано (Иерусалимская Лирическая Опера)

Вероника Курманова - сопрано и многие другие



Гендель. «Альчина» – 22 июля, суббота, Тель-Авивский музей искусств, зал «Асья», 21:00

23 июля, воскресенье, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна, 20:00

https://youtu.be/c5T9BC8FTaY

Оперная постановка с международным составом исполнителей, в сопровождении Иерусалимского Симфонического Оркестра под управлением маэстро Эйтана Шмайсера в чарующей постановке Кати Корабельник.

Дирижер - Эйтан Шмайсер

Режиссер - Катя Корабельник

Альчина - Вероника Курманова/Мариолен Аппермонт(Бельгия)

Моргана - Моника Шварц/ Лирон Гивони

Руджеро - Анжелика Тот (Австралия)/Ривка Фальк (Израиль)

Брадаманте - Надежда Гайдукова

Оронте - Йоханнес Чернин (Австрия)/Георгий Цуковский (Македония)

Мелиссо - Дмитрий Негримовский

Оберто - Селина Хубман (Австрия)/Кинерет Эли (США)/Мария Полищук (Израиль)



«Альчина» Генделя считается шедевром барочной музыки, а сам Георг Фридрих Гендель - новатором барочной оперы. Премьера «Альчины» прошла в 1735-м году в Лондоне. «Альчина» - одна из наиболее популярных в настоящее время опер Генделя, написанная этим немецким композитором изначально на итальянском языке. Пересказать ее сюжет связно невозможно. Чем-то он напоминает шекспировскую «Бурю» – кораблекрушение, магические чары, непонятные существа и настоящая барочная волшебница Альчина. Либретто «Альчины» написано на сюжет, взятый из одной из линий рыцарского романа эпохи Возрождения «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто 16-го века, послужившего также основой для других опер Генделя – «Орландо» и «Ариодант». В «Альчине» главной героиней является волшебница, а вся опера стала фантастической сагой, полной необыкновенных приключений

Примечательно, что в опере, где любовь является главной движущей силой, Альчина не участвует ни в одном дуэте. Но арии, звучащие в этой опере, необыкновенно проникновенны. Премьера «Альчины» принесла композитору неслыханный успех.



«Письма о любви» - 23 июля, воскресенье, 11:30 - Иерусалим, зал «Жерар Бехар»

«Письма о любви» - новая программа при участии оперных звёзд Джулии Бинек, Селины Хубман, Моники Шварц под руководством д-ра Софии Мазар. Вивальди, Гендель, Моцарт, Россини - великие гении, перед чьим творчеством благоговеет весь мир. Но и они, как все обычные люди, любили и были любимы - счастливо или безответно, нежно или неистово-страстно, и каждое обращение к любимой осталось запечатленным в музыке.



Belcanto - 24 июля, понедельник, 19:30 - Культурный центр «Гармония», ул. Кореш, 3, Иерусалим

Арии и произведения Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини, Мануэля де Фальи дополнены произведениями испанских композиторов.

Развитие оперного искусства привело к блистательной эре бельканто – эре «прекрасного пения». Виртуозную вокальную технику, яркие изысканные оперные партии из опер Россини, Беллини, Доницетти, Верди меломаны смогут услышать в исполнении оперных звёзд Анжелики Тот, Мариолен Аппермонт и Джахмай Ривера.



Вечер - посвящение Рахманинову - 24 июля, понедельник, 20:00, Музей итальянского еврейского искусства, ул. Гилель, 27, Иерусалим.

«Прекрасная дама, безусловно, источник постоянного вдохновения. Но от нее надо бежать, искать уединения, иначе ничего не напишешь и ничего не добьешься» - это слова Рахманинова из его интервью, опубликованного в 1927 году. Кем была прекрасная дама, выносящая душу, опустошающая сердце, испепеляющая покой, от кого композитор советовал бежать?

Концерт к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова - в преддверии дня рождения Сергея Рахманинова в Музее итальянского еврейского искусства в Иерусалиме. При участии оперных певцов со всего мира. Гости музея не только услышат знаменитые вокальные сочинения, но и узнают историю жизненного и творческого пути композитора.



Посвящение Кармен - 25 июля, вторник, 18:00 – «Театрон Иерушалаим», ул. Давида Маркуса, 20, Иерусалим

Программа задумана как дань памяти образа Кармен и в ней прозвучат известные мелодии из произведений Бизе, Делиба, Де Фальи и Родриго. СВОБОДНЫЙ ВХОД



Бизе. Кармен. 25 июля, вторник, «Театрон Иерушалаим», 20:00

https://youtu.be/c_Pm8k-R23Y

«Кармен» - опера всех опер, вершина оперного творчества, глубокий чувственный спектакль о темной стороне любви: о ревности, ярости, непокорности и насилии.

Марта Маталон, Алин Стойка и Михаль Партика в оперном шедевре Жоржа Бизе в яркой и провокационной постановке Рокка с Иерусалимским Симфоническим Оркестром под управлением Паоло Спадаро.

Дирижер - Паоло Спадаро (Театр Ла Скала)

Режиссёр - Рокк

Кармен - Марта Маталон(Литовская Национальная Опера)

Дон Жозе - Алин Стойка (Национальная Опера Бухареста, Мюнхенская Опера)

Эскамильо - Михаль Партика (Парижская Национальная Опера)

Цунига - Атлан Карп (Эстонская Национальная Опера) и многие другие.



В рамках фестиваля в Иерусалимской Высшей Академии Музыки и Танца открывается Международная Оперная Студия для молодых оперных исполнителей. Зрители увидят выступления молодых оперных певцов под руководством выдающихся дирижеров, певцов и режиссёров, таких как бас Маркус Холлоп (кастинг-директор Женевской Оперы), контратенор Маттиас Рексрот (Венская Государственная Опера), маэстро Томас Резнер (артистический директор Бетховенского Симфонического Оркестра) и многие другие. В рамках мастерской будут представлены многочисленные мастер-классы, концерты, международный оперный конкурс и многое другое.

Вход на мероприятия молодежной Оперной Студии - СВОБОДНЫЙ: открытые мастер-классы; концерт, посвященный Морису Равелю; концерт, посвященный Марии Каллас. Информация - http://www.lyric-opera.org/



Иерусалимская Лирическая Опера - это некоммерческая организация, цель которой популяризация оперного искусства в Израиле и воспитание молодых талантов. Ее деятельность включает в себя концерты камерной музыки и оперные постановки, а также мастер-классы и семинары.

Наиболее значимыми событиями деятельности Иерусалимской Лирической Оперы являются Международный Оперный Фестиваль, Международная Оперная Мастерская и Международный Оперный Конкурс с привлечением всемирно известных и наиболее популярных артистов.



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Иерусалимский Фестиваль Лирической Оперы

2 июля - 25 июля

Цены на билеты частично или полностью субсидированы благодаря поддержке Иерусалимского Муниципалитета и Министерства Культуры и Спорта.

Подробности и заказ билетов: http://www.lyric-opera.org/

Или в кассе «Браво»: «Альчина» - https://bravo.newsru.co.il/announce/74987

Страница в фейсбуке https://www.facebook.com/jiom.org.il

Телеграм-канал https://t.me/jerusalemlyricopera

Сайт фестиваля http://www.lyric-opera.org/

Тизер - https://www.youtube.com/watch?v=KBg5wCViQqo

Youtube-канал Фестиваля Лирической Оперы в Иерусалиме

https://www.youtube.com/channel/UC-72vEbfy45SGYwfDuLPxqQ

Обратите внимание: вход на часть мероприятий – БЕСПЛАТНЫЙ для широкой публики.



Все фотографии предоставлены Фестивалем Лирической Оперы в Иерусалиме





