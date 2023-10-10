



Журналистка на месте резни в Кфар-Аза: отрезали головы младенцам



Большое количество иностранных репортеров были приглашены на место расправы террористами жителями поселений, расположенных в приграничной полосе, и увиденные ими сцены глубоко потрясли их и породили шок в мировых СМИ.



i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

В репортажах рассказывается о младенцах, которым отрезали головы, о целых семьях, расстрелянных вместе в кроватях, о родителях, детях и малышах.Репортер I24 Николь Цедек передает из этого района и рассказывает: "Это чистый террор, ни на что не похожая резня, жестокость без границ, детские кроватки полны крови, тела израильтян разбросаны по району, в районе найдены растерзанные тела, израильская армия отводит нас от домов, которые захватил ХАМАС, по меньшей мере 70 террористов из Газы проникли в это поселение (Кфар-Аза), они убивали из пистолетов, кидали гранаты, резали ножами. Они беспрепятственно убивали невинных людей".