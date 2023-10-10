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Журналистка на месте резни в Кфар-Аза: отрезали головы младенцам
10.10.2023 20:23 Аркадий Бочаровский

Журналистка на месте резни в Кфар-Аза: отрезали головы младенцам


Большое количество иностранных репортеров были приглашены на место расправы террористами жителями поселений, расположенных в приграничной полосе, и увиденные ими сцены глубоко потрясли их и породили шок в мировых СМИ.
 



В репортажах рассказывается о младенцах, которым отрезали головы, о целых семьях, расстрелянных вместе в кроватях, о родителях, детях и малышах.

Репортер I24 Николь Цедек передает из этого района и рассказывает: "Это чистый террор, ни на что не похожая резня, жестокость без границ, детские кроватки полны крови, тела израильтян разбросаны по району, в районе найдены растерзанные тела, израильская армия отводит нас от домов, которые захватил ХАМАС, по меньшей мере 70 террористов из Газы проникли в это поселение (Кфар-Аза), они убивали из пистолетов, кидали гранаты, резали ножами. Они беспрепятственно убивали невинных людей".

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