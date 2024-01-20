



Заместитель главы МИД РФ встретился с послом Израиля после переговоров с ХАМАС

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в Москве, Симоной Гальперин. В ходе встречи он сообщил о действиях России, направленных на немедленное освобождение всех граждан, включая россиян, удерживаемых в Газе. Эта информация была опубликована на официальном сайте МИД РФ.



Данная встреча последовала за переговорами 19 января, которые Богданов провел с делегацией ХАМАС под руководством Абу Марзука. На этих переговорах обсуждались вопросы прекращения огня в Газе и освобождения заложников.



В контексте этих событий президент России Владимир Путин выразил призыв к решению вопроса о создании палестинского государства.



МИД РФ также подчеркнул свою позицию против ущемления безопасности Израиля. Отметим, что Россия не признает ХАМАС террористической организацией.

