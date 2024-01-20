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Заместитель главы МИД РФ встретился с послом Израиля после переговоров с ХАМАС
20.01.2024 09:50 MIGnews.com

Заместитель главы МИД РФ встретился с послом Израиля после переговоров с ХАМАС

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в Москве, Симоной Гальперин. В ходе встречи он сообщил о действиях России, направленных на немедленное освобождение всех граждан, включая россиян, удерживаемых в Газе. Эта информация была опубликована на официальном сайте МИД РФ.

Данная встреча последовала за переговорами 19 января, которые Богданов провел с делегацией ХАМАС под руководством Абу Марзука. На этих переговорах обсуждались вопросы прекращения огня в  Газе и освобождения заложников.

В контексте этих событий президент России Владимир Путин выразил призыв к решению вопроса о создании палестинского государства.

МИД РФ также подчеркнул свою позицию против ущемления безопасности Израиля. Отметим, что Россия не признает ХАМАС террористической организацией.
 

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