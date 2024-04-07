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Захуа Арафат, дочь Ясира Арафата, владеет $8 млрд и считается беженкой
07.04.2024 22:30 MIGnews.com

Захуа Арафат, дочь Ясира Арафата, владеет $8 млрд и считается беженкой

А знаете ли вы, что дочь Ясира Арафата Захуа Арафат живет в Париже? Допустим знаете. 

Вряд ли вы знали, что ей в Лондоне принадлежит целая улица. Она наследница состояния в $8 млрд, которые как утверждают знающие люди, практически полностью состоят из разворованной гуманитарной помощи. 

Наследница Арафата говорит на четырех языках, и не знает свой родной арабский.

Из ПА ее вывезли 25 лет назад, когда она была ребенком. Вряд ли она хочет туда вернуться.

И по странным либеральным законам эта миллиардерша находится в статусе “палестинской беженки”.
 

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