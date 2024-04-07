



Захуа Арафат, дочь Ясира Арафата, владеет $8 млрд и считается беженкой

А знаете ли вы, что дочь Ясира Арафата Захуа Арафат живет в Париже? Допустим знаете.



Вряд ли вы знали, что ей в Лондоне принадлежит целая улица. Она наследница состояния в $8 млрд, которые как утверждают знающие люди, практически полностью состоят из разворованной гуманитарной помощи.



Наследница Арафата говорит на четырех языках, и не знает свой родной арабский.



Из ПА ее вывезли 25 лет назад, когда она была ребенком. Вряд ли она хочет туда вернуться.



И по странным либеральным законам эта миллиардерша находится в статусе “палестинской беженки”.

