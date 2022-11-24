



Взрывы в Иерусалиме. "Хизбалла" высоко оценила "героические операции"

"Хизбалла" приветствовала теракты в Иерусалиме, назвав их "героическими операциями".



Террористическая группировка высоко оценила "две героические операции, проведенные бойцами палестинского сопротивления против израильских оккупационных сил". Об этом сообщает иранское агентство Fars News.



"Эти смелые операции являются истинным воплощением неприятия палестинским народом продолжающейся израильской оккупации и свидетельствуют о его твердой решимости противостоять высокомерию врага и реагировать на его преступления и террористические акты. Операции подтверждают способность фронта сопротивления проникнуть в строгий аппарат безопасности противника и нанести болезненные удары по сионистам в нужном месте и в нужное время", - говорится в заявлении "Хизбаллы".