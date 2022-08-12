



Видео операции "Рассвет": ЦАХАЛ прекратил огонь, чтобы не задеть девочку

ЦАХАЛ публикует видеодоказательства того, что Армия обороны Израиля делала все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения во время проведения операции "Рассвет".



"Получив приказ вести огонь в сторону позиции противника, мы заметили в центре наблюдения маленькую девочку. Командир танка вышел на контакт и доложил - мы сразу прекратили огонь. Позиция была уничтожена через несколько минут без вреда для мирных жителей", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.



На кадрах, снятых во время операции "Рассвет", видно, как израильские военные отслеживают девочку, чтобы убедиться, что она находится на безопасном расстоянии, прежде чем нанести удар по посту.



מבצע ״עלות השחר״



״עם קבלת פקודת האש אל עבר עמדת אויב, הבחנו בילדה קטנה באמצעי התצפית. מפקד הטנק עלה לקשר ודיווח על כך - מיד חדלנו אש. העמדה הושמדה לאחר כמה דקות מבלי לפגוע בבלתי מעורבים״. pic.twitter.com/SlpPZByIV2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 12, 2022

Напомним, что Израиль провел операцию "Рассвет" против террористической группировки "Исламский джихад" в Газе.