



Теракт в Самарии: что известно на данный момент

Днем, 6 июля, террорист совершил нападение в поселении Кдумим в Самарии.



Согласно последним данным, он наехал на солдата Армии обороны Израиля, после чего в Кдумим открыл огонь.



Солдат ЦАХАЛа получил травмы, также смертельно ранен был охранник. Позже стало известно о том, что он скончался.



Самого террориста удалось нейтрализовать после погони. По данным ЦАХАЛа, палестинца остановили для проверки документов. Он открыл огонь по силам безопасности и попытался скрыться. В ответ военные также открыли огонь. В итоге, террориста удалось ликвидировать.



"Террорист, совершивший незадолго до этого обстрел в районе Кдумим, его нейтрализовали", - подтвердили в ЦАХАЛе.



В результате атаки шоссе 55 в этом районе было перекрыто для движения транспорта. Служба тыла порекомендовала жителям Кдумим не покидать свои дома, однако когда ситуация была взята под контроль, ограничения были отменены.



Тем временем, террористическая организация ХАМАС "приветствовала" атаку в Самарии, однако не взяла за нее на себя ответственность.



В свою очередь, глава регионального совета Самарии Йоси Даган побеседовал с командиром бригады "Самария", генералом Шимоном Сисо, после нападения со стрельбой возле Кдумим.



"Это нападение показывает, что террористические организации вновь и вновь пытаются нас убить. Граждане Израиля и, конечно, жители Самарии в настоящее время поддерживают солдат ЦАХАЛа и силы безопасности и требуют от правительства дать сокрушительный ответ террору. Мы должны дать им (палестинцам, - ред) понять, что нас здесь не сломить, мы никогда не сломимся. Правительство должно освободить ЦАХАЛ от оков и позволить ЦАХАЛу действовать на всей территории Иудеи и Самарии всеми силами, чтобы подавить волну терроризма и обеспечить безопасность всего государства Израиль", - отметил он.