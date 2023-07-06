Новости » Арабо-израильский конфликт
Теракт в Кдумим: комментарий ЦАХАЛа
06.07.2023 17:17 Алина Груднева

Теракт в Кдумим: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля обнародовала официальный комментарий относительно теракта в районе Кдумим в Самарии.

По данным ЦАХАЛа, подозрительный автомобиль был остановлен для проверки.

В итоге, террорист начал стрелять по силам безопасности, которые были вынуждены открыть ответный огонь. Подозреваемому удалось скрыться.

"Солдаты ЦАХАЛа и гражданские сотрудники службы безопасности преследовали нападавшего, вступили в бой и нейтрализовали его", - констатировали в ЦАХАЛе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru