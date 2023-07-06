



Теракт в Кдумим: комментарий ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля обнародовала официальный комментарий относительно теракта в районе Кдумим в Самарии.



По данным ЦАХАЛа, подозрительный автомобиль был остановлен для проверки.



В итоге, террорист начал стрелять по силам безопасности, которые были вынуждены открыть ответный огонь. Подозреваемому удалось скрыться.



"Солдаты ЦАХАЛа и гражданские сотрудники службы безопасности преследовали нападавшего, вступили в бой и нейтрализовали его", - констатировали в ЦАХАЛе.

