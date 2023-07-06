



Йоси Даган о стрельбе в Самарии: Мы требуем ответа от правительства

Председатель регионального совета Самарии Йоси Даган побеседовал с командиром бригады "Самария", генералом Шимоном Сисо, после нападения со стрельбой возле Кедумим.



"Это нападение со стрельбой показывает, что террористические организации снова и снова, и даже после операции в северной Самарии пытаются нас убить. Граждане Израиля и, конечно, жители Самарии в настоящее время поддерживают солдат ЦАХАЛа и силы безопасности и требуют от правительства дать сокрушительный ответ этому терроризму, как и всему терроризму Палестинской автономии. Мы должны дать им понять, что нас здесь не сломить, мы никогда не сломимся, правительство должно освободить ЦАХАЛ от оков и позволить ЦАХАЛу действовать на всей территории Иудеи и Самарии всеми силами, чтобы подавить волну терроризма и обеспечить безопасность всего государства Израиль", - сказал Даган.



