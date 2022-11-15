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Стало известно имя третьей жертвы теракта в Ариэле
15.11.2022 20:04 Ольга Белозерова

Стало известно имя третьей жертвы теракта в Ариэле

Разрешено к публикации имя третьей жертвы теракта в Ариэле.

В результате атаки террориста был убит Моти Ашкенази - житель Явне, отец троих детей и дедушка двух внуков. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Моти был любящим человеком, полным радости жизни, примерным мужем и семьянином с огромной душой, который всегда любил всем помогать. Он любил жизнь и использовал каждое мгновение, чтобы окутать свою семью теплом и любовью. Это большая потеря для всех нас и всех, кто его знал", -заявили в семье погибшего. 

 

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