



Стало известно имя третьей жертвы теракта в Ариэле

Разрешено к публикации имя третьей жертвы теракта в Ариэле.



В результате атаки террориста был убит Моти Ашкенази - житель Явне, отец троих детей и дедушка двух внуков. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Моти был любящим человеком, полным радости жизни, примерным мужем и семьянином с огромной душой, который всегда любил всем помогать. Он любил жизнь и использовал каждое мгновение, чтобы окутать свою семью теплом и любовью. Это большая потеря для всех нас и всех, кто его знал", -заявили в семье погибшего.



