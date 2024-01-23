



СМИ: ХАМАС отклонил предложение Израиля

ХАМАС отклонил предложение Израиля о двухмесячном прекращении огня в обмен на освобождение заложников.



Об этом в комментарии АР сообщил высокопоставленный египетский источник на условиях анонимности.



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По его словам, главари ХАМАСа также отказались покинуть Газу и потребовали, чтобы Израиль полностью покинул территорию, позволив палестинцам вернуться в свои дома.



Источник также добавил, что Египет и Катар разрабатывают многоэтапное предложение, которое будет включать прекращение войны, освобождение заложников и выдвижение концепции разрешения израильско-палестинского конфликта.

