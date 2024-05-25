



Скоро начнется новый раунд переговоров по заложникам

Глава Моссада Давид Барнеа встретился с директором ЦРУ и премьер-министром Катара в Париже в выходные, чтобы обсудить создание новой структуры для возобновления переговоров с ХАМАСом об освобождении 121 заложника, которых террористическая группировка удерживает в Газе, сообщил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник.



Глава Моссада, глава ЦРУ Билл Бернс и премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани договорились начать новый раунд переговоров в ближайшие дни на основе новых предложений, разработанных Катаром и Египтом при участии США, говорит чиновник.

