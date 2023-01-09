



Штайе: Санкции против ПА приведут к ее краху



Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе предупреждает, что серия санкций введенных Израилем против Палестинской Автономии, приведет к ее краху.



Об этом сообщает Times of Israel.



В то же время Штайе выступил в защиту инициативы ПА в ООН, чтобы Международный суд подготовил юридическое заключение относительно поведения Израиля на палестинских территориях. Об этом он заявил в интервью "Гаарец".



По словам палестинского премьера, "палестинцы имеют право жаловаться миру на оккупацию".







