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Штайе: Санкции против ПА приведут к ее краху
09.01.2023 15:31 Ольга Белозерова

Штайе: Санкции против ПА приведут к ее краху


Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе предупреждает, что серия санкций введенных Израилем против Палестинской Автономии, приведет к ее краху. 

Об этом сообщает Times of Israel. 

В то же время Штайе выступил в защиту инициативы ПА в ООН, чтобы Международный суд подготовил юридическое заключение относительно поведения Израиля на палестинских территориях. Об этом он заявил в интервью "Гаарец".

По словам палестинского премьера, "палестинцы имеют право жаловаться миру на оккупацию".



 

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