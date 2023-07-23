



Шейх, связанный с Хизбаллой: война с Израилем может вывести Ливан из кризиса

Связанный с “Хизбаллой” священнослужитель шейх Садик аль-Набулси заявил, что война с Израилем может “избавить“ Ливан от продолжающегося политического и экономического кризиса в интервью ливанскому телеканалу “Аль-Джадид“ в начале этого месяца, сообщает MEMRI.



“Существование Израиля — это акт войны против нас. Войну разжигает не “Хизбалла“. Ранее вы говорили о ракетных обстрелах и так далее. Само существование Израиля — это агрессия против Ливана, — сказал Набулси. - Война с Израилем может избавить нас от нашего кризиса“.



Священнослужитель указал на продолжающийся тупик в попытках в Ливане избрать президента, заявив: “Если, несмотря на диалог и различные договоренности и инициативы, мы не сможем прийти к формуле для избрания президента, война может оказаться лучшим способом изменить уравнение“.

Набулси отметил, что “война - это, по сути, политический акт, направленный на изменение баланса сил, верно? “



На вопрос, считает ли он, что “Хизбалла“ должна начать войну против Израиля, Набулси ответил: “Да, “Хизбалла“ и сопротивление хотят изменить баланс сил в Ливане и в регионе, и нам не следует стыдиться или бояться говорить об этом“.





Hizbullah-Affiliated Lebanese Academic Sadek Al-Naboulsi: War with Israel Can Be the Way to Bring Lebanon Out of Its Political Crisis; the Very Existence of Israel is an Act of War Against Us #Lebanon #Israel #Hizbullah pic.twitter.com/cvOPIbYjxW — MEMRI (@MEMRIReports) July 20, 2023

Заявления Набулси прозвучали на фоне обострения напряженности на ливано-израильской границе.