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Шеф Моссада: "Мы предотвратили десятки иранских атак"
12.09.2022 10:42 Ольга Белозерова

Шеф Моссада: "Мы предотвратили десятки иранских атак"

"Моссад" предотвратил десятки иранских террористических атак против израильтян и евреев по всему миру, заявил сегодня директор ведомства Давид Барнеа.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Мы предотвратили десятки иранских террористических атак. Мы остановили нападения на бизнесмена на Кипре; в Турции мы остановили нападения на бизнесменов и дипломатов, в Колумбии мы спасли бизнесмена", - заявил Барнеа.

Шеф "Моссада" продолжил: "Это государственный террор по приказу лидера (аятоллы Али Хаменеи - прим. ред), осуществляемый КСИР и другими иранскими организациями.  Это не спонтанные, а спланированные систематические и стратегические террористические акты. Это было десятилетие исламского террора, которое включает в себя падение и подъем "Аль-Каиды", терроризм со стороны палестинцев, "Хизбаллы" и Ирана.

Также Давид Барнеа высказался по поводу ядерной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что когда сделка будет подписана "иранский террор не будет сдерживаться". 

"Если за нами придут иранские прокси, мы ударим по ним напрямую", - заявил глава "Моссада".

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