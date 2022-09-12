



Шеф Моссада: "Мы предотвратили десятки иранских атак"

"Моссад" предотвратил десятки иранских террористических атак против израильтян и евреев по всему миру, заявил сегодня директор ведомства Давид Барнеа.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мы предотвратили десятки иранских террористических атак. Мы остановили нападения на бизнесмена на Кипре; в Турции мы остановили нападения на бизнесменов и дипломатов, в Колумбии мы спасли бизнесмена", - заявил Барнеа.



Шеф "Моссада" продолжил: "Это государственный террор по приказу лидера (аятоллы Али Хаменеи - прим. ред), осуществляемый КСИР и другими иранскими организациями. Это не спонтанные, а спланированные систематические и стратегические террористические акты. Это было десятилетие исламского террора, которое включает в себя падение и подъем "Аль-Каиды", терроризм со стороны палестинцев, "Хизбаллы" и Ирана.



Также Давид Барнеа высказался по поводу ядерной сделки с Ираном. Он подчеркнул, что когда сделка будет подписана "иранский террор не будет сдерживаться".



"Если за нами придут иранские прокси, мы ударим по ним напрямую", - заявил глава "Моссада".