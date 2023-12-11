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Рекламу Zara обвиняют в сходстве с изображениями Газы
11.12.2023 23:30 MIGnews.com

Рекламу Zara обвиняют в сходстве с изображениями Газы

Компания Zara столкнулась с негативной реакцией на рекламную кампанию, которая, по мнению некоторых людей, напоминает кадры войны между Израилем и ХАМАСом.

Управление по рекламным стандартам (ASA) заявило, что получило 50 жалоб на рекламную кампанию в социальных сетях под названием "Куртка".

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На одном из снимков модель держит в руках манекен, обернутый, судя по всему, белым пластиком.

На ряде снимков модель изображена на фоне расколотых камней, поврежденных статуй и разбитых гипсовых плит.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что они похожи на снимки, сделанные в Газе после израильских бомбардировок в ответ за атаку ХАМАСа 7 октября, когда погибли 1200 человек.
 

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