



Рекламу Zara обвиняют в сходстве с изображениями Газы

Компания Zara столкнулась с негативной реакцией на рекламную кампанию, которая, по мнению некоторых людей, напоминает кадры войны между Израилем и ХАМАСом.



Управление по рекламным стандартам (ASA) заявило, что получило 50 жалоб на рекламную кампанию в социальных сетях под названием "Куртка".



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На одном из снимков модель держит в руках манекен, обернутый, судя по всему, белым пластиком.



На ряде снимков модель изображена на фоне расколотых камней, поврежденных статуй и разбитых гипсовых плит.



Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что они похожи на снимки, сделанные в Газе после израильских бомбардировок в ответ за атаку ХАМАСа 7 октября, когда погибли 1200 человек.

