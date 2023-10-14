



Рейд ЦАХАЛа в Газу: с воздуха были замечены тела погибших, армия собрала их



В ходе рейда в секторе Газа, который ЦАХАЛ впервые признал вчера вечером, 13 октября, были собраны тела убитых израильтян, которые террористы ХАМАСа оставили совсем рядом с заградительным забором



Тела собрали после того как их заметили с воздуха. Об этом стало известно агентству Ynet. Силы хотели попытаться выяснить, где находятся пропавшие и похищенные, в соответствии с маршрутом, по которому их тащили.



Еще одна причина ограниченного вторжения - действия против противотанковых отрядов, которые ХАМАС разместил в этом районе для предупреждения и защиты от проникновения израильтян в сектор.



На настоящий момент около 400 израильтян считаются пропавшими без вести в результате террористического нападения ХАМАСа.

