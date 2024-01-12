



Произраильский митинг в Гааге с фотографиями заложников ХАМАСа

Произраильские демонстранты собрались у здания Международного суда в Гааге, когда юридическая команда Израиля предлагает свой ответ на обвинения Южной Африки в высшей судебной инстанции ООН в геноциде в войне против ХАМАСа в Газе.



Демонстранты держат большие транспаранты с изображениями заложников, все еще удерживаемых ХАМАСом и другими террористическими группировками в Газе, включая 12-месячного Кфира Бибаса, которому в этом месяце исполнится год.



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На демонстрации также можно увидеть длинный стол, накрытый для традиционного пятничного ужина, подобный которому каждую неделю устраивают евреи по всему миру.



На столе есть одно место для каждого заложника, все еще удерживаемого в Газе, как напоминание об их отсутствии.

