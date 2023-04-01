Попытка автомобильного теракта на шоссе 60: террорист нейтрализован
Вечером, 1 апреля, в районе арабского города Бейт-Уммар была совершена попытка автомобильного теракта на шоссе 60.
Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Нападавший был нейтрализован, подробности позже", - сообщает ЦАХАЛ.
Позже представитель Армии обороны Израиля добавил, что террорист совершил наезд на проезжавшем мимо автомобиле. Военнослужащие открыли по нему огонь.
В результате тарана ранения получили трое израильских военных в возрасте около 20 лет. Прибывшие на место происшествия медики оказали им экстренную помощь. По обновленным данным MDA, один пострадавший получил тяжелые травмы, второй - ранения средней степени тяжести, третий - легкие ушибы.
Им оказали экстренную помощь, после чего раненые были госпитализированы в "Хадасса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек". Они находились в полном сознании.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что нейтрализованный террорист скончался от полученных ран.
April 1, 2023
מת מפצעיו המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגוש עציון ונוטרל בידי כוח צה"ל שהיה במקום@Doron_Kadosh pic.twitter.com/mut25gwmp6— גלצ (@GLZRadio) April 1, 2023
В социальных сетях сообщили, что ликвидированный террорист был сотрудником сил безопасности Палестинской автономии, проживавший деревне Зуриф.
Photo of the Palestinian who carried out Beit Ummar village ramming N Hebron City pic.twitter.com/N8fCvThiC4— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 1, 2023
Попытка нападения была совершена после ночного инцидента на Храмовой Горе, в результате которого был застрелен житель бедуинской деревни Хура. По версии полиции, он попытался отобрать оружие у офицера.
המחבל, מוחמד בראדעיה, קצין זוטר במנגנוני הביטחון הפלסטיניים@Doron_Kadosh https://t.co/vj5A90oqMG pic.twitter.com/2q5NpzOxXG— גלצ (@GLZRadio) April 1, 2023