Попытка автомобильного теракта на шоссе 60: террорист нейтрализован

Вечером, 1 апреля, в районе арабского города Бейт-Уммар была совершена попытка автомобильного теракта на шоссе 60.



Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Нападавший был нейтрализован, подробности позже", - сообщает ЦАХАЛ.



Позже представитель Армии обороны Израиля добавил, что террорист совершил наезд на проезжавшем мимо автомобиле. Военнослужащие открыли по нему огонь.



В результате тарана ранения получили трое израильских военных в возрасте около 20 лет. Прибывшие на место происшествия медики оказали им экстренную помощь. По обновленным данным MDA, один пострадавший получил тяжелые травмы, второй - ранения средней степени тяжести, третий - легкие ушибы.



Им оказали экстренную помощь, после чего раненые были госпитализированы в "Хадасса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек". Они находились в полном сознании.



Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что нейтрализованный террорист скончался от полученных ран.



Photo of the Palestinian who carried out Beit Ummar village ramming N Hebron City pic.twitter.com/N8fCvThiC4