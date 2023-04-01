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Попытка автомобильного теракта на шоссе 60: террорист нейтрализован
01.04.2023 20:43 Алина Груднева

Попытка автомобильного теракта на шоссе 60: террорист нейтрализован

Вечером, 1 апреля, в районе арабского города Бейт-Уммар была совершена попытка автомобильного теракта на шоссе 60.

Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Нападавший был нейтрализован, подробности позже", - сообщает ЦАХАЛ.

Позже представитель Армии обороны Израиля добавил, что террорист совершил наезд на проезжавшем мимо автомобиле. Военнослужащие открыли по нему огонь.

В результате тарана ранения получили трое израильских военных в возрасте около 20 лет. Прибывшие на место происшествия медики оказали им экстренную помощь. По обновленным данным MDA, один пострадавший получил тяжелые травмы, второй - ранения средней степени тяжести, третий - легкие ушибы.

Им оказали экстренную помощь, после чего раненые были госпитализированы в "Хадасса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек". Они находились в полном сознании.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что нейтрализованный террорист скончался от полученных ран.
 


В социальных сетях сообщили, что ликвидированный террорист был сотрудником сил безопасности Палестинской автономии, проживавший деревне Зуриф. 
Попытка нападения была совершена после ночного инцидента на Храмовой Горе, в результате которого был застрелен житель бедуинской деревни Хура. По версии полиции, он попытался отобрать оружие у офицера.

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