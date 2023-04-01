



Попытка теракта на шоссе 60: новые данные о пострадавших

Согласно обновленным данным, один из трех пострадавших в результате автомобильного теракта на шоссе 60 находится в тяжелом состоянии.



По словам пресс-секретаря MDA, он находится в полном сознании. У пострадавшего военнослужащего травмированы конечности.



Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести. Третий пострадавший получил легкие ушибы.



Прибывшие на место происшествия медики оказали раненым экстренную помощь, после чего госпитализировали их в "Хадасса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели троих молодых людей в возрасте около 20 лет, находящихся в полном сознании. Мы оказали им медицинскую помощь на месте, включая перевязки и предоставление лекарств, после чего эвакуировали их при сотрудничестве. медицинских сил ЦАХАЛа в госпитали", - сообщает представитель MDA.

