Появились подробности о ликвидированном на шоссе 60 террористе
Ликвидированный вечером, 1 апреля, на шоссе 60 террорист, оказался сотрудником сил безопасности Палестинской автономии.
Об этом сообщают в социальных сетях.
Уточняется, что 23-летний палестинец Мохаммед Бардея проживал в палестинской деревне Зуриф. В сети показали фото террориста.
המחבל, מוחמד בראדעיה, קצין זוטר במנגנוני הביטחון הפלסטיניים@Doron_Kadosh https://t.co/vj5A90oqMG pic.twitter.com/2q5NpzOxXG— גלצ (@GLZRadio) April 1, 2023
Напомним, что в результате автомобильного тарана ранения получили трое военнослужащих. Один из них получил тяжелые ранения, второй - травмы средней степени тяжести, третий - легкие ушибы.
Photo of the Palestinian who carried out Beit Ummar village ramming N Hebron City pic.twitter.com/N8fCvThiC4— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 1, 2023