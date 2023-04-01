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Появились подробности о ликвидированном на шоссе 60 террористе
01.04.2023 21:45 Алина Груднева

Появились подробности о ликвидированном на шоссе 60 террористе

Ликвидированный вечером, 1 апреля, на шоссе 60 террорист, оказался сотрудником сил безопасности Палестинской автономии.

Об этом сообщают в социальных сетях.

Уточняется, что 23-летний палестинец Мохаммед Бардея проживал в палестинской деревне Зуриф. В сети показали фото террориста.

  Напомним, что в результате автомобильного тарана ранения получили трое военнослужащих. Один из них получил тяжелые ранения, второй - травмы средней степени тяжести, третий - легкие ушибы.

 

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