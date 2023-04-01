



Полиция приступила к расследованию инцидента с бедуином в Старом Городе

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента в Старом Городе, в результате которого был застрелен бедуин.



Об этом сообщает 13-й канал.



По данным полиции, записи со всех камер наблюдения в этом районе были проверены.



"К сожалению, само нападение не было зафиксировано ни камерами наблюдения, ни нательными камерами сотрудников полиции, которые боролись с террористом и работали над его нейтрализацией", - сказано в заявлении.



Уточняется, что вопреки публикациям в СМИ, в инциденте не участвовала никакая женщина, а мужчина прибыл туда один после выхода из мечети.



"Расследование нападения, проведенное окружной прокуратурой Иерусалима, показывает, что в последнее время террорист стал очень религиозным. Кроме того, по пока не выясненной причине после атаки был удален один из его аккаунтов в социальных сетях", - добавили в полиции.



