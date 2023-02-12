



Подозрение на планирование теракта: на севере задержан араб

К вечеру, 12 февраля, полиция арестовала израильского араба на севере по подозрению в подготовке теракта.



По словам правоохранителей, днем поступило сообщение о том, что 26-летний подозреваемый из Тулькарм намерен совершить террористическую атаку.



По тревоге были переброшены на место происшествия крупные силы полиции, а также установлены блок-посты.



Нашли его, в итоге, в близлежащем лесу Ахихуд. Подозреваемого доставили в ШАБАК на допрос.