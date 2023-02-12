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Подозрение на планирование теракта: на севере задержан араб
12.02.2023 17:44 Алина Груднева

Подозрение на планирование теракта: на севере задержан араб

К вечеру, 12 февраля, полиция арестовала израильского араба на севере по подозрению в подготовке теракта.

По словам правоохранителей, днем поступило сообщение о том, что 26-летний подозреваемый из Тулькарм намерен совершить террористическую атаку.

По тревоге были переброшены на место происшествия крупные силы полиции, а также установлены блок-посты.

Нашли его, в итоге, в близлежащем лесу Ахихуд. Подозреваемого доставили в ШАБАК на допрос.

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