



Израильский араб позвонил в полицию: мой брат планирует совершить теракт



На фоне кровавого теракта, произошедшего в пятницу в Иерусалиме - сегодня, 12 февраля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его брат планирует совершить теракт на перекрестке Ахихуд в Западной Галилее.



Крупные силы полиции были переброшены на место происшествия и установили блок-посты.



Достоверность сообщения в настоящее время проверяются ШАБАКом и силами безопасности.



Полиция сообщает, что прочесывание местности проводится в течение последнего часа в районе перекрестка Кфар Ясиф-Ахихуд. Полиция также сообщила, что просит население проявлять бдительность и сообщать в полицию о любом подозрительном человеке или автомобиле, замеченном поблизости.