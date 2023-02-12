Новости » Арабо-израильский конфликт
Израильский араб позвонил в полицию: мой брат планирует совершить теракт
12.02.2023 14:00 Аркадий Бочаровский

Израильский араб позвонил в полицию: мой брат планирует совершить теракт


На фоне кровавого теракта, произошедшего в пятницу в Иерусалиме - сегодня, 12 февраля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его брат планирует совершить теракт на перекрестке Ахихуд в Западной Галилее. 

Крупные силы полиции были переброшены  на место происшествия и установили блок-посты.

Достоверность сообщения  в настоящее время проверяются ШАБАКом и силами безопасности.

Полиция сообщает, что прочесывание местности  проводится в течение последнего часа в районе перекрестка Кфар Ясиф-Ахихуд. Полиция также сообщила, что просит население проявлять бдительность и сообщать в полицию о любом подозрительном человеке или автомобиле, замеченном поблизости.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы