



По Ашкелону была выпущена ракета с боеголовкой в 500 кг



Члены объединенного оперативного штаба террористических организаций в секторе Газа заявили телеканалу "Аль-Маядин", что "организации борьбы готовы сражаться в течение длительного периода времени и даже расширить круг обстрела, если потребуется".



В этом контексте “эксперт по по вопросам безопасности” Ахмед Абдель-Рахман сказал, что на "Исламский джихад" оказывалось сильное давление, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня, но руководство организации отвергает любое такое давление.



Он отметил, что ответная акция "Исламского джихада" проводилась поэтапно. Первый этап начался в полдень, а второй - в девять часов вечера, и он включал в себя запуск ракет с боеголовкой весом 500 кг, которые были выпущены в сторону Ашкелона.



Абдель-Рахман также сказал, что ситуация на данный момент приведет или к затишью или к “большому взрыву”, который затронет Тель-Авив и, возможно, достигнет Хайфы и Тверии.

