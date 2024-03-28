



Пентагон ведет переговоры о планах финансирования миротворческих сил в Газе

Пентагон ведет переговоры о потенциальных планах финансирования миротворческих сил в Газе, сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников министерства обороны и двух других американских чиновников.



Согласно сообщению, чиновники администрации Байдена ведут предварительные переговоры о безопасности и стабильности в послевоенной Газе и рассматривают ряд вариантов, "включая предложение Пентагону помочь в финансировании либо многонациональных сил, либо палестинской миротворческой команды".



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По словам чиновников Politico, американские войска в этом участвовать не будут. Средства Пентагона могли бы пойти на нужды сил и дополнить финансирование из других стран, говорится в докладе.



Высокопоставленный представитель администрации сообщил Politico: "Мы работаем с партнерами над различными сценариями создания временных структур управления и безопасности в Газе после того, как кризис отступит. Мы провели ряд бесед как с израильтянами, так и с нашими партнерами по поводу ключевых элементов для последующих действий в Газе, когда наступит подходящее время".



Отвечая на вопрос о сообщениях, что США ведут переговоры о продвижении миротворческих сил в Газе, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отказался комментировать частные обсуждения.



Однако он сказал: "Работа, которую мы проводим с нашими арабскими партнерами, заключается в том, чтобы составить конкретное предложение о том, как будет выглядеть постконфликтное управление, как в отношении безопасности в Газе, так и в отношении восстановления Газы и политического пути вперед для палестинского народа, который отвечает его вполне законным чаяниям".



"В рамках этой работы мы обсуждали с Саудовской Аравией пути дальнейшей интеграции Израиля с его соседями, в том числе с Саудовской Аравией. Эта работа продолжается, но в какой-то момент наша цель - предложить Израилю что-то на рассмотрение", - добавляет он.

