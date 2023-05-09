



ПА: двое убитых, столько же раненых в результате удара в Хан-Юнис

В результате вечерней атаки Армии обороны Израиля в рамках операции "Щит и стрела" в Хан-Юнис действительно ликвидированы два террориста.



Подтверждение этой информации предоставило министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.



Уточняется, что также ранения получили еще двое.



Напомним, что авиация ЦАХАЛа нанесла удар по машине, которая перевозила противотанковые ракеты к пусковой площадке.



По сообщениям палестинцев, в результате атаки ВВС ЦАХАЛа в Хан-Юнис погиб глава ракетного крыла "Исламского джихада" на юге Газы Халед аль-Фара.



