



Насралла превращается из "защитника Ливана в "завоевателя Галилеи"

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла уже более десяти лет говорит о превращении из "защитника Ливана" в "завоевателя Галилеи".



По прогнозам, он не намерен посылать батальоны, которые будут продвигаться до Акко, а, скорее, собирается направить отряды специального назначения, которые будут проникать в приграничные населенные пункты.



Источники в ЦАХАЛе предупреждают, что для террористической организации эта задача не будет особенно сложной, поскольку отряды "Хизбаллы" развернуты вдоль границы.



За последний год группировка опубликовала много видеороликов, документирующих различные провокации на границе. "Хизбалла" изменила свое место дислокации и предприняла преднамеренные действия, чтобы спровоцировать Израиль.



Более того, ливанская террористическая организация стала предпринимать более смелые действия и показала, что готова рискнуть и ввергнуть регион в войну. Примером этого стало проникновение террориста со взрывным устройством, которое произошло в марте.



Если бы это взрывное устройство было использовано, это могло вынудить Израиль нанести мощный ответный удар, что вызвало бы эскалацию боевых действий в гораздо большем масштабе, чем те, с которыми страна сталкивалась в Газе. По мнению экспертов, в связи с этим Израилю необходимо лучше подготовиться к возможной войне.



Ранее начальник Управления разведки ЦАХАЛа предупредил, что Насралла "близок к тому, чтобы совершить ошибку, которая может ввергнуть регион в большую войну".



