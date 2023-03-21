



Перелез по лестнице через забор. Подробности проникновения террориста "Хизбаллы"

Террорист, совершивший на прошлой неделе теракт на перекрестке Мегиддо на севере страны, проник из Ливана при помощи переносной лестницы.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Уточняется, что террорист выбрал такой маршрут для пересечения границы, который не требует постоянного наблюдения со стороны МАГАВ и ЦАХАЛ.



Как сообщает Walla, остатки лестницы, которую он использовал, позже в ходе обыска нашли в его сумке.



Ранее ЦАХАЛ опроверг слухи о том, что террорист проник в Израиль, воспользовавшись штурмовым туннелем "Хизбаллы".

