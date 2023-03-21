



ЦАХАЛ: Террорист "Хизбаллы" не мог проникнуть в Израиль через штурмовой туннель

ЦАХАЛ в понедельник вечером заявил, что расследование теракта на перекрестке Мегиддо на севере страны на прошлой неделе привело к окончательному выводу о том, что израильская граница не была прорвана через штурмовой туннель. Около четырех лет назад Израиль предпринял специальную операцию по уничтожению всех оставшихся туннелей “Хизбаллы”.



После теракта на перекрестке Мегиддо, распространились слухи о том, что “Хизбалла” могла проложить новый трансграничный туннель для атаки мимо ЦАХАЛа, так как нет точной информации о том, как террорист проник в страну.



В заявлении ЦАХАЛа по-прежнему нет окончательного отчета о том, как террорист проник через границу Израиля, и говорится, что инцидент все еще расследуется. Одна из трудностей в расследовании заключается в том, что террорист был застрелен, а в плен попал только его водитель, который может не знать всех деталей операции.



ЦАХАЛ признал, что, несмотря на высокий уровень безопасности на границе с Ливаном, граница уязвима.

