



Глава разведки ЦАХАЛа: Насралла близок к тому, чтобы "ввергнуть регион в войну"



Начальник Управления разведки ЦАХАЛа говорит, что глава террористической группировки "Хизбалла" "близок к тому, чтобы совершить ошибку, которая может ввергнуть регион в большую войну".



Выступая на конференции в Герцлии, Аарон Халива сказал, что "шансы эскалации, которая может перерасти в войну, немалы" и что касается Хасана Насраллы, вспышка последних недель на израильско-ливанской границе, возможно, еще не закончилась.



Замечания прозвучали на следующий день после того, как "Хизбалла" пригласила средства массовой информации для освещения крупных учений, имитирующих войну с еврейским государством.



В своем выступлении Халива говорит, что способ борьбы с этой угрозой — "взвешенное, расчетливое применение силы при одновременном укреплении альянсов в регионе".



