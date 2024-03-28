



Международный суд ООН обязал Израиль увеличить объем гуманитарной помощи Газе

Международный суд ООН принял новые временные меры в отношении Израиля, предписав ему увеличить поставки основных гуманитарных товаров в Газу, включая продовольствие, воду, топливо, временное жилье, в связи с ухудшением условий жизни палестинцев на истерзанной войной территории.



"Катастрофические условия жизни палестинцев в Газе еще больше ухудшились, в частности, ввиду длительного и повсеместного лишения продовольствия и других предметов первой необходимости, которому подвергаются палестинцы в Газе", - говорится в решении суда.



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"Палестинцы в Газе больше не сталкиваются только с риском голода, как отмечалось в постановлении от 26 января 2024 года, но голод уже наступает", - говорится в решении суда, добавляя, что "временные меры, указанные в постановлении от

26 января 2024 года, не полностью устраняют последствия, вызванные изменениями в ситуации... что оправдывает изменение этих мер".



Международный суд подтверждает меры, предписанные еще в январе, и далее предписывает Израилю обеспечить "беспрепятственное предоставление в масштабах... срочно необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, электричество, топливо, жилье, одежду, гигиенические и санитарные требования" и медицинские препараты, а также "увеличить пропускную способность и количество наземных пунктов пересечения границы и поддерживать их открытыми столько, сколько необходимо".



Суд также предписывает Израилю обеспечить, чтобы военные "не совершали действий", нарушающих Конвенцию о геноциде, "в том числе путем препятствования любыми действиями доставке срочно необходимой гуманитарной помощи", и предписывает Израилю представить суду отчет в течение месяца.

