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МАГАВ: Мы найдем всех причастных ко взрывам в Иерусалиме
30.11.2022 15:42 Ольга Белозерова

МАГАВ: Мы найдем всех причастных ко взрывам в Иерусалиме

Глава оперативного отдела МАГАВ Одед Афлало заявил, что израильские силы безопасности "в ближайшие дни доберутся до каждого из тех, кто причастен" ко взрывам, произошедшим в Иерусалиме на прошлой неделе. По мнению Афлало, виновные будут привлечены к ответственности. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Одед Афлало подчеркнул: "Расследование ведется на нескольких уровнях: разведка, которую мы не будем детализировать, но которая продвигается, и оперативная, в которой пограничная полиция работает с ШАБАК, ЯМАМ и другими подразделениями". 

Напомним, что ночью 30 ноября были арестованы несколько подозреваемых в причастности к атакам. 

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