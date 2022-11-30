



МАГАВ: Мы найдем всех причастных ко взрывам в Иерусалиме

Глава оперативного отдела МАГАВ Одед Афлало заявил, что израильские силы безопасности "в ближайшие дни доберутся до каждого из тех, кто причастен" ко взрывам, произошедшим в Иерусалиме на прошлой неделе. По мнению Афлало, виновные будут привлечены к ответственности.



Об этом сообщает Times of Israel.



Одед Афлало подчеркнул: "Расследование ведется на нескольких уровнях: разведка, которую мы не будем детализировать, но которая продвигается, и оперативная, в которой пограничная полиция работает с ШАБАК, ЯМАМ и другими подразделениями".



Напомним, что ночью 30 ноября были арестованы несколько подозреваемых в причастности к атакам.