



Задержаны террористы, взорвавшие бомбы на автобусных остановках в Иерусалиме

Портал ynet сообщает о том, что в расследовании двойного теракта, произошедшего неделю назад в Иерусалиме, произошел значительный прорыв. Ночью 30 ноября были арестованы несколько подозреваемых в причастности к атакам.



Это первые подозреваемые, арестованные в рамках поисков террористической группы, установившей взрывные устройства в результате взрыва которых погибло два израильтянина и были ранены более 20.



После теракта на прошлой неделе поиски велись на уровне разведки, а силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений, что группа попытается совершить еще один теракт



Недавно были собраны записи с десятков камер наблюдения в Иерусалиме и его окрестностях, чтобы проследить маршрут побега террористов. В ШАБАК было открыто специальное подразделение для руководства розыском, и помимо активной деятельности по сбору разведданных об их местонахождении - ожидалось также, что группа допустит ошибку, что поможет ее раскрыть.



Согласно подозрениям, террористы действовали без указаний извне или сверху от террористических организаций, и планировали нападение в течение длительного времени. Первоначальное подозрение заключается в том, что группа хорошо знала район, где были совершены теракты. Согласно подозрению, террористы сначала сняли на видео, чтобы на автобусной остановке было как можно больше мирных жителей, - а затем издалека активировали взрывное устройство.