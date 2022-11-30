Новости » Арабо-израильский конфликт
Задержаны террористы, взорвавшие бомбы на автобусных остановках в Иерусалиме
30.11.2022 14:38 Аркадий Бочаровский

Задержаны террористы, взорвавшие бомбы на автобусных остановках в Иерусалиме

Портал ynet  сообщает о том, что в  расследовании двойного теракта, произошедшего неделю назад в Иерусалиме, произошел значительный прорыв. Ночью 30 ноября были арестованы несколько подозреваемых в причастности к атакам. 

Это первые подозреваемые, арестованные в рамках поисков террористической группы, установившей взрывные устройства в результате взрыва которых погибло два израильтянина и были ранены более 20.

После теракта на прошлой неделе поиски велись на уровне разведки, а силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности из-за опасений, что группа попытается совершить еще один теракт 

Недавно были собраны записи с десятков камер наблюдения в Иерусалиме и его окрестностях, чтобы проследить маршрут побега террористов. В ШАБАК было открыто специальное подразделение для руководства розыском, и помимо активной деятельности по сбору разведданных об их местонахождении - ожидалось также, что группа допустит ошибку, что поможет ее раскрыть.

Согласно подозрениям, террористы действовали без указаний извне или сверху от террористических организаций, и планировали нападение в течение длительного времени. Первоначальное подозрение заключается в том, что группа хорошо знала район, где были совершены теракты. Согласно подозрению, террористы сначала сняли на видео, чтобы на автобусной остановке было как можно больше мирных жителей, - а затем издалека активировали взрывное устройство.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы