



Количество жертв в Газе вызывает сомнение

Президент США Джо Байден начал сомневаться в данных, предоставленных палестинской стороной о количестве жертв.



В частности президент США заявил, что "нет уверенности в цифрах, которые предоставляют палестинцы".



Стоит отметить, что в пабликах начала распространяться информация о том, что в Газе на самом деле не проживает заявленных 2 млн граждан, но меньше миллиона. Редакция подчеркивает, что это данные из непроверенных источников.



Местное так называемое министерство здравоохранения в Газе заявило, что на вчера, 25-е октября, в результате израильских авиа-атак в Газе погибло 6 500 человек. Не стоит забывать, что это министерство в Газе также контролируется ХАМАС. Эти чиновники также утверждали сначала, что в результате попадания израильской ракеты в больницу 17 октября погибло чуть ли не 800 человек, потом цифры снизились до 471 погибшего. Но нет уверенности в том, что и это окончательный правдивый результат. Так, например, американские спецслужбы предполагают, что во время этого взрыва, который произошел по вине ХАМАС, погибло от 100 до 300 человек.