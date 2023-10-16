



Израиль прекращает экспорт оружия в Колумбию из-за поддержки президентом ХАМАС

Израиль, являющийся одним из основных поставщиков вооружений для армии Колумбии, заявил в воскресенье, 15 октября, что прекращает экспорт оружия в эту южноамериканскую страну в связи с высказываниями ее президента, который, в частности, назвал израильтян "нацистами" за их военные действия в ответ на масштабную террористическую атаку ХАМАС, в результате которой погибло более 1000 мирных жителей.



После жестокого нападения террористической организации ХАМАС на Израиль, произошедшего неделю назад, президент Колумбии Густаво Петро опубликовал на сайте X (бывшийTwitter), множество комментариев в поддержку жителей сектора Газа.



В одном из сообщений первый в истории Колумбии левый президент сравнил кампанию Израиля по уничтожению террористической группировки ХАМАС в Газе с нацистским преследованием евреев.