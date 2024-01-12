



Израиль осуждает заявление об отсутствии у него права на самооборону от ХАМАСа

В своем заявлении официальный представитель Израиля в Гааге Таль Беккер порицает Южную Африку за "кривые" и "искаженные" утверждения о геноциде в отношении Израиля.



Он также осуждает утверждение ЮАР о том, что Израиль не имеет права на самооборону против ХАМАСа.



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"Если заявитель утверждает, что Израилю должно быть отказано в возможности защищать своих граждан, то абсурд заключается в том, что под прикрытием обвинений в геноциде этот суд пытается помешать Израилю защищать своих граждан от организации, которая преследует геноцидные цели против них", - говорит Беккер.



Он также указывает на практику ХАМАСа по размещению своих военных объектов и бойцов среди гражданской инфраструктуры и краже гуманитарных грузов как на реальный источник смерти и страданий мирного населения в Газе.



"ХАМАС систематически и незаконно размещает свою военную инфраструктуру в... школах, мечетях, больницах и других важных гражданских объектах. Это заранее спланированный, отвратительный метод ведения войны".



Израиль сражается "перед лицом бесчеловечности ХАМАСа", - говорит Беккер.



"Ключевой компонент геноцида - намерение уничтожить народ полностью или частично - полностью отсутствует", - продолжает Беккер.



"Израиль стремится не уничтожить народ, а защитить народ, свой народ, и сделать это в соответствии с законом, даже столкнувшись с бессердечным врагом, который намерен использовать этот факт против него".

