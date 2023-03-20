



Израиль облегчит палестинцам въезд в Иерусалим в преддверии Рамадана

Военный координатор по связям с палестинцами объявил об ослаблении ограничений на въезд в Иерусалим для палестинцев Иудеи и Самарии и Газы в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.



В заявлении Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT) говорится, что женщинам всех возрастов, детям до 12 лет и мужчинам старше 55 лет с Иудеи и Самарии будет разрешен въезд в Израиль для молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме по пятницам без наличия разрешения на въезд.



Палестинцам из Газы будет разрешено посещать Иерусалим с воскресенья по четверг во время Рамадана по неустановленной квоте. COGAT утверждает, что такие разрешения будут выдаваться женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55 лет.



Кроме того, COGAT сообщает, что будут разрешены визиты палестинцев Иудеи и Самарии к членам семьи в Израиле, а также визиты иностранцев к палестинцам в Иудею и Самарию, все из которых подлежат "одобрению с точки зрения безопасности".



По словам COGAT, ослабление ограничений зависит от дальнейшей оценки безопасности и может измениться в зависимости от развития событий.





