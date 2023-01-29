



Израиль готовится к возможной эскалации после терактов в Шаббат

Министр обороны Йоав Галант и начальник полиции Коби Шабтай договорились об увеличении помощи сил ЦАХАЛа полиции в нескольких районах после терактов, произошедших в Иерусалиме.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Я поручил органам безопасности усилить работу по обороне, уделяя особое внимание территории вокруг Иерусалима, а также усилить сдерживание и превентивные действия против любого, кто причастен или планирует причинить вред гражданскому населению", - заявил Галант.



Министр добавил, что отдал приказ "рассмотреть ряд вариантов введения санкций против террористов и членов их семей".



"Мы не допустим ситуации, при которой лицо, получившее права от Государства Израиль, убивает израильских граждан и остается резидентом страны", - подчеркнул он.



По данным KAN, оборонный истеблишмент обеспокоен тем, что могут появиться подражатели, которые попытаются повторить атаки, вдохновившись терактом у синагоги в Неве-Яаков. Отмечается, что главная задача сейчас - предотвратить эскалацию безопасности, снизить напряженность и не допустить ухудшения ситуации до третьей интифады. Силы безопасности попытаются добиться этого, увеличивая присутствие сил на местах в случае необходимости немедленного реагирования, создавая сдерживание, предотвращая трения и размещая дополнительные силы в районе линии стыка.