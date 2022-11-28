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Израиль готовится к мести Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР
28.11.2022 21:00 Евгения Маркова

Израиль готовится к мести Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР

Израиль готовится к тому, что Иран попытается отомстить за ликвидацию своего старшего офицера в Сирии, ответственность за которую иранское правительство возложило на Израиль.

Согласно сообщению Kan 11 News в воскресенье, есть опасения, что Иран намерен отомстить тому, кто несет ответственность за убийство офицера Корпуса стражей исламской революции Дауда Джаафари. В похоронах Джаафари участвовало командование КСИР, что указывает на его статус и роль в организации.

В прошлый четверг Kan 11 News сообщил, что Израиль усилил меры безопасности для высокопоставленных сотрудников службы безопасности, находящихся за границей, с акцентом на бывших высокопоставленных чиновников Моссада.

Джаафари, офицер Воздушно-космических сил КСИР, был убит в Сирии на прошлой неделе, согласно заявлению, опубликованному КСИР.

В заявлении утверждалось, что офицер был убит "сионистским режимом" в результате взрыва бомбы, произошедшего в районе Дамаска. В организации пообещали, что отреагируют на инцидент.
 

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