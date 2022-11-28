



Израиль готовится к мести Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР

Израиль готовится к тому, что Иран попытается отомстить за ликвидацию своего старшего офицера в Сирии, ответственность за которую иранское правительство возложило на Израиль.



Согласно сообщению Kan 11 News в воскресенье, есть опасения, что Иран намерен отомстить тому, кто несет ответственность за убийство офицера Корпуса стражей исламской революции Дауда Джаафари. В похоронах Джаафари участвовало командование КСИР, что указывает на его статус и роль в организации.



В прошлый четверг Kan 11 News сообщил, что Израиль усилил меры безопасности для высокопоставленных сотрудников службы безопасности, находящихся за границей, с акцентом на бывших высокопоставленных чиновников Моссада.



Джаафари, офицер Воздушно-космических сил КСИР, был убит в Сирии на прошлой неделе, согласно заявлению, опубликованному КСИР.



В заявлении утверждалось, что офицер был убит "сионистским режимом" в результате взрыва бомбы, произошедшего в районе Дамаска. В организации пообещали, что отреагируют на инцидент.

