Новости » Арабо-израильский конфликт
Иран отрицает заявления США о своей причастности к нападениям хути на судна
23.12.2023 19:28 MIGnews.com

Иран отрицает заявления США о своей причастности к нападениям хути на судна

Заместитель министра иностранных дел Ирана отвергает обвинения США в причастности Тегерана к атакам хути на торговые суда, утверждая, что группировка действует самостоятельно.

Белый дом обнародовал данные американской разведки о том, что Иран поставляет беспилотники, ракеты и тактическую разведку хути, которые контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"У сопротивления хути есть свои инструменты... и они действуют в соответствии со своими решениями и возможностями", - заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери информационному агентству Mehr.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы