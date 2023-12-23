



Иран отрицает заявления США о своей причастности к нападениям хути на судна

Заместитель министра иностранных дел Ирана отвергает обвинения США в причастности Тегерана к атакам хути на торговые суда, утверждая, что группировка действует самостоятельно.



Белый дом обнародовал данные американской разведки о том, что Иран поставляет беспилотники, ракеты и тактическую разведку хути, которые контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану.



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"У сопротивления хути есть свои инструменты... и они действуют в соответствии со своими решениями и возможностями", - заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери информационному агентству Mehr.

