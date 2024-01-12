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Хути: США и Британия совершили огромную глупость
12.01.2024 11:25 Алина Груднева

Хути: США и Британия совершили огромную глупость

Хути продолжают угрожать Соединным Штатам и Британии из-за ночных ударов по объектам группировки в Йемене.

С новым заявлением выступил один из главарей Аль-Бухаи.

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"США и Великобритания скоро поймут, что прямая агрессия против Йемена была самой большой глупостью в их истории", - сказал он.

Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ночью были поражены объекты хути, откуда совершались запуски БПЛА и крылатых ракет.

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