



Хуситы совершили шесть атак за 72 часа

Йеменские хуситы за последние 72 часа совершили шесть атак с использованием баллистических ракет и дронов.



Этим 26 марта похвастался представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.



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По его словам, в четырех "операциях" нападению в Красном море подверглись американские и британские корабли.



"Была проведена военная операция против двух американских эсминцев в этом районе. Также была проведена операция против нескольких израильских целей в Эйлате", - добавил Сари.



Представитель хуситов добавил, что цели нападений "были достигнуты".