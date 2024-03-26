Новости » Арабо-израильский конфликт
Хуситы совершили шесть атак за 72 часа
26.03.2024 14:57 Алина Груднева

Хуситы совершили шесть атак за 72 часа

Йеменские хуситы за последние 72 часа совершили шесть атак с использованием баллистических ракет и дронов.

Этим 26 марта похвастался представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, в четырех "операциях" нападению в Красном море подверглись американские и британские корабли.

"Была проведена военная операция против двух американских эсминцев в этом районе. Также была проведена операция против нескольких израильских целей в Эйлате", - добавил Сари.

Представитель хуситов добавил, что цели нападений "были достигнуты".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы