



ХАМАС: Шаг Бен-Гвира подожжет регион

Террористическая группировка ХАМАС сегодня предупредила Израиль о возможной эскалации, если министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир посетит Храмовую гору, как и обещал.



Об этом сообщает Ynet.



ХАМАС проинформировал посредников из Египта и ООН, что "он не будет сидеть сложа руки" и что "шаг Бен-Гвира подожжет регион".



Представитель группировки Абд аль-Латиф аль-Кану заявил: "Объявление преступника Бен Гвира о его намерении штурмовать мечеть Аль-Акса отражает высокомерие фашистского поселенческого правительства. Эскалация в мечети Аль-Акса представляет собой детонатор, и оккупационное правительство будет нести последствия этого".