



ХАМАС и "Хизбалла" угрожают из-за Йемена: будут последствия

Террористические организации возмущены авиаударами по целям хути в Йемене, которые были нанесены Великобританией и США.



Высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри обозвал эту операцию "провокацией".



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"Американо-британская агрессия против районов расположения йеменской армии за то, что та встала на сторону Газы, является провокацией против палестинской нации. Эта агрессия свидетельствует о решении расширить зону конфликта за пределы Газы. Это будет иметь последствия", - пригрозил он.



Аналогичное возмущение выразила ливанская террористическая организация "Хизбалла".



"Мы осуждаем нападения на Сану, на ее безопасность и суверенитет, а также против людей, которые поддерживают палестинцев. Мы делаем все, чтобы сломить блокаду Газы. Американская агрессия еще раз показывает, что Вашингтон является полноправным соучастником резни в Газе и регионе", - возмутились в "Хизбалле".