



ХАМАС — Бен-Гвиру: оставьте Аль-Аксу в покое

Террористическая организация ХАМАС в воскресенье опубликовала заявление в ответ на визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору ранее в тот же день.



"Мы не покинем Аль-Аксу, и оккупация будет нести ответственность за варварское вторжение ее министров и стада поселенцев. Варварское проникновение сионистского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в сопровождении экстремистских поселенцев в дворы благословенной мечети Аль-Акса этим утром (воскресенье); мы обеспокоены опасностью, с которой сталкивается Аль-Акса при этом фашистском сионистском правительстве, и высокомерием его министров из крайне правых", — заявила организация.



"Перед лицом изумления, вызванного агрессией на наши чистейшие земли и наши святейшие мечети, мы подтверждаем, что наша нация имеет решимость большую и более древнюю, чем оккупация, и наш народ не сдастся перед этой агрессией, и мы не сдадимся. Оставьте Аль-Аксу в покое. Поскольку мы видим, что преступная оккупация несет ответственность за это варварское нападение, мы призываем наш народ в оккупированном Иерусалиме, в Иудеи и Самарии и внутри страны укрепить связь с Аль-Аксой, чтобы ходить к ней и стоять как непробиваемая крепость против попыток осквернить и иудаизировать ее", - говорится в заключении заявления.



Следует отметить, что, несмотря на неоднократные угрозы ХАМАС в связи с отмечаемым на прошлой неделе Днем Иерусалима, террористическая организация не делала ничего, кроме угроз Израилю в средствах массовой информации.

