



Гость BBC сравнил нападение ХАМАСа с восстанием в Варшавском гетто

Гость BBC News сравнил террористические нападения на израильских граждан с крупным эпизодом еврейского сопротивления нацистам.



Комментарии прозвучали во время обсуждения на национальном телеканале Великобритании конфликта между Израилем и ХАМАСом, в результате которого сотни израильских мирных жителей погибли, а неподтвержденное число оказалось в заложниках. Поступали сообщения о сексуальном насилии и пытках.

Выступая в субботу вечером, 7 октября, из города Газа, писатель и педагог Рефаат Аларир заявил новостному каналу, что сегодняшние действия ХАМАСа “законны и моральны” и “похожи на восстание в Варшавском гетто”.



Лорд Остин, независимый член Палаты лордов Соединенного Королевства, отреагировал на ролик, написав: “Нужно заняться самообразованием. Совершенно очевидно, что он ничего не знает о ХАМАСе, его ужасающих зверствах и еще меньше о Варшавском гетто и восстании”.



Восстание в Варшавском гетто было крупным актом еврейского сопротивления нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Варшавское гетто, расположенное в столице Польши Варшаве, было создано нацистскими войсками в 1940 году как изолированная и замкнутая территория, где сотни тысяч евреев были вынуждены жить в крайне стесненных и бесчеловечных условиях.



В 1943 году, когда нацисты приступили к заключительному этапу ликвидации гетто и депортации его жителей в лагеря смерти, еврейские жители гетто, в первую очередь из различных организаций сопротивления, начали вооруженное сопротивление нацистским силам, численность которых и вооружение значительно превосходили их.



Противостояние длилось более месяца, прежде чем нацистские силы жестоко подавили восстание и гетто сровняли с землей, но этот эпизод стал символом еврейского сопротивления и борьбы за права человека и свободу во время Холокоста.