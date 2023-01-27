



Галант: я дал приказ приготовиться к продолжению

Министр обороны Йоав Галант прокомментировал сегодняшние атаки ЦАХАЛа в секторе Газа после ракетного обстрела населенных пунктов на юге Израиля. "Террористические организации в секторе Газы получили удар сегодня ночью от огня ЦАХАЛа в серии атак", - отметил он.



Галант добавил: "Я дал указание органам безопасности подготовиться к продолжению, используя разнообразные наступательные средства и заранее определив качественные цели, на случай, если придется продолжать действовать - пока не будет восстановлен мир для граждан Израиля".