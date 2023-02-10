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Галант приказал ввести санкции против десятков террористов
10.02.2023 21:27 Алина Груднева

Галант приказал ввести санкции против десятков террористов

Министр обороны Йоав Галант дал распоряжение после теракта в Иерусалиме, совершенного в пятницу, 10 февраля.

В частности, глава оборонного ведомства приказал ввести финансовые санкции в отношении 87 террористов и членов их семей.

Распоряжение должно вступить в силу немедленно.

Напомним, что два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате теракта в Иерусалиме. Террорист на автомобиле врезался в автобусную остановку. Он был нейтрализован.

Как стало известно позже, террорист был недавно выпущен из психиатрической больницы в Тамра. 



 

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