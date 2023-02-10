



"Террорист был выписан из психиатрической больницы"





Высокопоставленный источник в правительстве Израиля сообщил, что террорист, совершивший автомобильный теракт в Иерусалиме, был недавно выпущен из психиатрической больницы в Тамра.



Чиновник также заявил, что автомобиль, который он использовал в теракте, принадлежит его жене, а также сослался на распоряжение премьер-министра "немедленно опечатать дом террориста", который на самом деле жил в арендованном доме в районе Иссауия в Восточном Иерусалиме.



"Мы проверяем, с юридической точки зрения, что можно сделать против террориста, который живет в арендованном доме. Мы хотим убедиться, что действуем в рамках закона и не наказываем семью, которая снимает дом", - сказал он.





